Pep Guardiola logra su segundo fichaje millonario

Tras la contratación del mediocampista portugués Bernardo Silva, el Manchester City enfocó sus esfuerzos en la contratación de un guardameta.

El argentino Willy Caballero dirá adiós a los “Citizens” este verano y el inglés Joe Hart, quien no cuenta con la confianza de Pep Guardiola, podría seguir sus pasos próximamente, dejando un hueco importante en la portería del conjunto inglés.

Dicha vacante será ocupada por el arquero brasileño Ederson Moraes, quien deja el Benfica para unirse al Manchester City por una cantidad cercana a l0s 40 millones de euros.

El traspaso del guardameta de 23 años se hizo oficial tras la publicación de un comunicado en la página web del campeón de la liga portuguesa.

También se trata de la operación más cara que involucra a un portero desde el fichaje de Gianluigi Buffon en 2001, cuando pasó del Parma a la Juventus por 52 millones de euros.

Ederson llegó al Benfica en 2015, procedente del Rio Ave, club de la primera división portuguesa, por unos 500 mil euros.

El Manchester City presentó su nueva camiseta de local a través de un video publicado en sus redes sociales.

En el clip, se puede ver a Kevin De Bruyne, Leroy Sané y Raheem Sterling portando la clásica equipación, inspirada en el uniforme utilizado en la temporada 1967-1968, año en el que los “Citizens” se coronaron campeones de liga.

Inspired by our 1967/68 league title winning kit. 💙

A closer look at the finer details…👀

Available now ➡️ https://t.co/59kRWmgYrI #MCFC pic.twitter.com/M9b8mMtkof

— Manchester City (@ManCity) May 31, 2017