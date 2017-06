VIDEO. Periodista argentino explota con fuertes declaraciones contra Messi

El controversial periodista argentino Martín Liberman emitió fuertes y controversiales declaraciones sobre Messi en un famoso programa español, sus críticas causaron todo tipo de reacciones en los seguidores del astro del Barcelona.

Y es que el polémico comunicador, participó en el reconocido programa “Chiringuito de Jugones” y habló sobre la estrella azulgrana, pero explotó cuando uno de los periodistas le habló sobre los elogios a Messi.

“¿Pero querés que lo elogie? ¡Que juegue bien macho, que la rompa! ¡Qué la agarre, que no se le camine una vez con la selección argentina! ¡Le hizo goles a Nigeria y a Irán! ¡Pero no sirve para nada eso, miró el piso en la final!”, gritaba histérico Liberman, ante las preguntas de si “¿Eso no cuenta?”.

Liberman es uno de los periodistas más polémicos de la televisión argentina. Durante su intervención en el “Chiringuito”, Liberman insistió en que Messi “miró el piso” en varias ocasiones con la selección albiceleste.

“Miro el piso en Estados Unidos contra Chile, miró el piso en Brasil ante los alemanes, jugó bien un poquito contra Chile en Chile” “¡Dejate de joder!, la verdad Messi con la selección argentina, su presentación ha sido…”, recalcó Liberman.

También puedes leer: Cristiano Ronaldo habla de Messi como nunca antes

El periodista viajó a España para entrevistar de forma exclusiva para Fox Sports, a Cristiano Ronaldo, del que obtuvo reveladoras declaraciones acerca de su relación con Messi, la conversación será transmitida este jueves.