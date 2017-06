Cristiano Ronaldo habla de Messi como nunca antes

Cristiano Ronaldo dio reveladoras declaraciones en exclusiva a un canal de televisión, no creerás lo que dijo sobre Lionel Messi, se entrevistó nada menos que con el polémico periodista Martín Liberman.

El astro del Real Madrid concedió una entrevista exclusiva a la cadena televisiva Fox Sports, y por primera vez en su exitosa carrera, Cristiano Ronaldo habló con un periodista de Argentina, enviado especial.

¡CRISTIANO RONALDO EN FOX SPORTS!#ChampionsxFOX Imperdible: mañana 21hs en FOX Sports y la APP con @libermanmartin. Debate Final Especial pic.twitter.com/XWNrIzrtsP — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 31, 2017

En la charla, Cristiano Ronaldo se refirió a Messi como nunca antes lo había hecho, sus palabras corrieron como pólvora por las redes sociales.

“Me gusta ver a todos los buenos jugadores y Messi es un crack, es uno de ellos. Disfruto mucho de ver a Messi y a grandes jugadores. Cuando a él le preguntan de Cristiano, habla bien también. Mi relación es cordial y nos respetamos mutuamente”, dijo CR7, de una manera muy amigable, cuando faltan pocos días para la final de la Champions.

Con esto, Cristiano Ronaldo quiso dejar claro que no tiene ningún tipo de enemistad con Messi. “Siempre que estoy con él, tengo una relación muy buena con Messi. No es que voy a la casa y comemos juntos. No es amigo, pero lo considero compañero de profesión y no rival porque no me gusta, como las comparaciones. Aunque es parte del trabajo y del mundo del futbol”, le dijo Cristiano a Liberman.

¡ESPERANDO POR CR7!#ChampionsxFOX @libermanmartin te invita a disfrutar hoy un imperdible mano a mano con el crack. A las 21 por FOX Sports pic.twitter.com/bfLnAfmNKT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 1, 2017

El luso también hizo referencia que la rivalidad entre ellos es un producto de la prensa. “No tengo dudas. La empresa quiere vender y hacer su negocio, se ve en tenis, futbol, cualquier deporte. Siempre, como en F1, par la prensa es bueno”, expresó.

“Tengo una gran relación de compañeros, compartimos tantos momentos como los premios en FIFA, estuvimos siempre en los últimos 10 años, salvo la última vez que no fueron los jugadores del Barcelona”, concluyó.

La entrevista completa será transmitida este jueves por la noche por la cadena Fox Sports.