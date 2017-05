Arzú lanza venenoso mensaje contra Municipal y enciende a la afición

El exdirigente de Comunicaciones, Roberto Arzú, no dejó pasar la oportunidad de “trolear” a los rojos y se burló de ellos con un venenoso mensaje que enardeció a la afición.

Arzú se ha caracterizado por su afición a Comunicaciones, del que recientemente fue asesor, y esta vez decidió dedicar un mensaje a los rojos, que esta noche se enfrentan a Guastatoya por la final de vuelta del Torneo Clausura.

“¿Será que mañana se quitan los 10 o 12 campeonatos sin ganar estos? Ya no se ni cuántos son! Más fácil no les pudo tocar la verdad veremos”, escribió Arzú en su cuenta de Twitter.

— Roberto Arzú (@arzu_roberto) May 27, 2017

Sera q manana se quitan los 10 o 11 o 12 campeonatos sin ganar estos? Ya no se ni cuantos son! Mas facil no les pudo tocar la verdad VEREMOS

Pero este no fue el primer mensaje con ocasión de la final de los escarlatas, para el partido de ida escribió: “Veremos si a los rojitos no les asusta jugar finales de tanto que llevan de no ganar una!!!”.