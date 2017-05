El Real Madrid peleará por la "Duodécima" contra la Juventus

El Real Madrid logró su pase para la final de la Liga de Campeones este miércoles pese a haber perdido 2-1 en el campo del Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales del torneo continental, haciendo bueno el triunfo 3-0 de la ida.

Saúl abrió el marcador con un cabezazo al saque de un córner (12), antes de que Antoine Griezmann hiciera el 2-0 al haber transformado un penalti (16), pero al filo del descanso Francisco Alarcón “Isco” recortó distancias al haber aprovechado en boca de gol un rechace del portero rojiblanco Jan Oblak (43).

Vigente campeón de la competición, el Real Madrid se metió en su segunda final consecutiva de Champions, donde se medirá a la Juventus de Turín el próximo 3 de junio en Cardiff.

Los rojiblancos presionaban a los blancos, obligándoles a cometer muchas imprecisiones y a perder rápidamente en el balón. En el minuto 12, en un saque de córner, Saúl se elevó para meter un cabezazo que se coló en las mallas blancas dando alas a los locales.

Apenas cuatro minutos después, Raphael Varane derribaba a Fernando Torres en el área y el árbitro no dudó en señalar un penal que transformó Griezmann para poner el 2-0 y dar un nuevo aliento al sueño europeo de los ‘colchoneros’.

Pero, con el 2-0 en el marcador, el Atlético dio un paso atrás y dio aire a su contrincante, que empezó a acercarse un poco más, aunque sin llegar a crear peligro.

