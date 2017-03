Hacen oficial la sanción contra Ibrahimovic por su brutal codazo a un rival

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) hizo oficial este martes la sanción a Zlatan Ibrahimovic, por el incidente ocurrido en el fin de semana durante un partido de Premier League.

En el duelo del sábado entre Manchester United y el Bournemouth, el delantero sueco propinó un duro codazo al defensa inglés Tyrone Mings. La agresión siguió a una jugada en la que Mings pisó la cabeza de Ibrahimovic tras tropezar con un compañero.

El ariete de 35 años no ha contestado su acusación por “comportamiento violento“, y por lo tanto quedó automáticamente suspendido, con “efecto inmediato“, de todas las competiciones domésticas.

Ibrahimovic se perderá así el partido de cuartos de final de la Copa de Inglaterra ante el Chelsea, así como las dos próximas jornadas de campeonato contra Middlesbrough y West Bromwich. El sueco, no obstante, podrá disputar el duelo de octavos de final de la Europa League en Rostov, el jueves.

Tanto Ibrahimovic como Mings habían sido convocados el lunes por la comisión de disciplina de la FA por “gestos violentos” en el partido disputado en Old Trafford.

El Manchester United confirmó la sanción en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Zlatan Ibrahimovic will serve a three-match suspension after accepting an FA charge: https://t.co/o3ebpBWwTh pic.twitter.com/sKPBYytMTL

— Manchester United (@ManUtd) March 7, 2017