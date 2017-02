Nada humilde Zlatan Ibrahimovic se compara con heroico personaje del cine

El atacante del Manchester United Zlatan Ibrahimovic no se mostró nada humilde, como ya es su costumbre, al hablar acerca del triplete que anotó con su equipo, y presumió comparándose con un personaje heroico del cine.

Ante la prensa el sueco comparó su trayectoria con la del famoso arqueólogo de las películas, que interpreta Harrison Ford, dijo que él es “el Indiana Jones del futbol“. Ambos dijo, viajan por todo el mundo y suelen regresar a casa con algún botín”.







“La gente que me conoce sabe que he jugado en muchos clubes y siempre he dado lo mejor de mí”, explicó Ibrahimovic.

“Allá donde quiera que vaya siempre gano, soy como Indiana Jones”, dijo el delantero, que ha ganado la liga en Italia, Francia, España y Holanda.

Zlatan Ibrahimovic se apuntó los tres goles con los que su equipo derrotó este jueves (3-0) al Saint-Etienne de Francia, por los dieciseisavos de final de la Europa League.

“Sienta muy bien. He tenido mucha ayuda de mis compañeros. Jugamos un partido muy completo y obtuvimos un buen resultado de cara al partido de vuelta”, explicó el sueco.