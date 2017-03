FOTO. El nuevo peinado de Aubameyang indigna al Borussia Dortmund

El más reciente episodio de la tormentosa relación entre Pierre Emerick Aubameyang y el Borussia Dortmund se vivió este fin de semana.

En el partido que enfrentó a los de Tuchel contra el Bayer Leverkusen (que acabó con una goleada de 6-2 y derivó en el despido del técnico Roger Schmidt), el delantero gabonés provocó una tormenta por la razón menos pensada: su look.

Las imágenes que llegaron desde el Signal Iduna Park mostraron a Aubameyang paseándose por el estadio con un logo de la marca deportiva “Nike” en el cabello, algo que no sentó bien en la directiva del Dortmund por el conflicto que podría generar con “Puma“, marca que viste actualmente al club alemán.

Este escándalo solo empeora el ya deteriorado vínculo entre ambas partes. Hace apenas unas semanas, el atacante ya había incomodado al la institución al insinuar que podría buscar una salida en el verano.

Sus constantes guiños con otros equipos (especialmente con el Real Madrid) generaron malestar en el club, al punto de prohibirle hablar de su futuro hasta el final de la temporada.

Además, el gesto del fin de semana podría costarle caro a “Auba”, ya que la directiva del Dortmund se encuentra analizando si debe proceder una sanción.

Michael Zorc, director deportivo del equipo, se pronunció en Sky Sports e informó que el club está estudiando la situación.

“Esto será cosa de su patrocinador oficial, me parece a mí. esperemos que sea algo puntual. El club va a estudiar seriamente esta situación y se tomará una decisión“.

Aubameyang, actual goleador de la Bundesliga, lleva 21 goles esta temporada, dos más que el delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandoski, y cuatro más que el ariete francés del Colonia, Anthony Modeste.

Aubameyang in the Bundesliga for Dortmund:

Games 117

Goals 75

🔥🔥🔥 #UCL pic.twitter.com/1EPuZIqDix

— Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2017