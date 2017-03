Real Madrid y Nápoli preparan un partido de alto voltaje en la Champions

Nápoli y Real Madrid se enfrentan nuevamente el martes en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en un partido que promete ser de alto voltaje.

Los blancos llegan al San Paolo con la ventaja de 3-1 conseguida en la ida, pero con la certeza de que los napolitanos no cederán con facilidad el pase a los cuartos de final.

El mediocampista eslovaco del Nápoli, Marek Hamsik, ya lo advirtió en conferencia de prensa previa al choque, donde afirmó que su equipo “no fallará” el martes.

🎙 #Hamsik : "Estamos muy concentrados. Entraremos bien al campo. No fallaremos" #NapoliRealMadrid #UCL pic.twitter.com/JLUrPqxLhQ

Para este partido, el técnico Maurizio Sarri probablemente volverá a confiar en el belga Dries Mertens para intentar perforar el arco blanco.

Autor de los dos goles de su equipo el sábado ante la Roma (2-1), Mertens se tuvo que retirar del encuentro por un golpe en el tobillo, pero no parece que vaya a faltar a la cita europea.

El Madrid, por su parte, recupera a la “BBC“. Tras las rotaciones a que sometió al equipo en las últimas semanas, el técnico Zinedine Zidane contará con todas sus estrellas, empezando por el trío atacante.

Training 🏃 in the 🌧 in 🇮🇹!#RMUCL pic.twitter.com/8haFmFuCXk

