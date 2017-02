Manchester City vs Mónaco, partidazo de ocho goles en la Champions League

En una verdadera “noche mágica” de Champions League, Manchester City y AS Mónaco protagonizaron uno de los mejores partidos de la jornada y dejaron la eliminatoria abierta, de cara al partido de vuelta del próximo 15 de marzo.

Un juego que culminó con ocho anotaciones: cinco para los ingleses y tres para los monegascas. Las oportunidades no faltaron en ambos marcos y el gol fue el invitado especial en el Etihad Stadium.

El marcador lo abrió el Manchester City al minuto 26 tras una gran jugada de Leroy Sané, que culminó con un “pase” a la red de Raheem Sterling. Apenas cinco minutos después, el colombiano Radamel Falcao anotaría el empate. Al minuto 40, el joven Kylian Mbappé pondría en ventaja a los visitantes y así se irían al descanso.

Ya en la segunda parte, los del Principado pudieron aumentar su ventaja cuando el árbitro sancionó un penal a su favor, mismo que Falcao no pudo convertir.

Ocho minutos después, Sergio “Kun” Agüero se reconciliaría con la afición “Citizen” anotando el 2-2 parcial, ayudado por un descuido del arquero Subašić.

Al minuto 61′, Falcao volvería a poner al frente a los de Mónaco con un golazo, midiendo perfectamente al arquero Caballero, pero Agüero volvió a aparecer al 71′ y de volea puso el 3-3 tras un tiro de esquina.

Los monegascas pagaron la factura de un partido muy movido y el City aprovechó la velocidad de sus delanteros para llevarse la ventaja al partido de vuelta. Al 77, el defensor inglés John Stones le daría la vuelta al marcador empujando el balón tras una serie de rebotes en el área.

Y en el 82′, Sané, quien había provocado la jugada del primer gol para los “Citizens”, tuvo su premio y empujó el balón solo frente al arco, para clavar el 5-3 final.

FIVE City goals so give us 5️⃣ words to describe tonight…

No expletives please. Well, maybe one or two allowed! pic.twitter.com/lqpEkZIGiC

— Manchester City (@ManCity) February 21, 2017