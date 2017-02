Manchester City, multado por no cumplir reglamento antidopaje

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) castigó este jueves con una multa de 35 mil libras (unos 41 mil euros) al Manchester City de la Liga Premier, por haber contravenido el reglamento antidopaje en la cuestión de informar sobre la localización.

Los “citizens”, investigados por esta cuestión desde el 11 de enero, habían admitido a finales de ese mes que no recurrirían la acusación.

La FA consideró al club culpable de haber faltado tres veces en 12 meses a su obligación de suministrar correctamente los detalles sobre las sesiones de entrenamiento así como las direcciones de los jugadores, para un eventual control antidopaje en cualquier momento.

El club señaló que no tiene intención de comentar la multa.

En medio de la polémica por la sanción, el Manchester City se prepara para afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el AS Mónaco.

El duelo, programado para el próximo 21 de febrero, será clave en las aspiraciones de los “citizens” para seguir avanzando en la competencia continental, un título esquivo para ellos.

En choque también marcará un enfrentamiento de delanteros sudamericanos.

Por el lado de los ingleses, el argentino Sergio “Kun” Agüero, relegado a un segundo plano tras la llegada de Gabriel Jesús, tendrá una oportunidad de reivindicarse ante la lesión de su compañero brasileño.

De parte de los franceses, el colombiano Radamel Falcao se presenta como la mayor carta ofensiva. El cafetero está firmando su mejor temporada desde que desembarcó en la disciplina monegasca y busca firmar otra buena actuación en el Etihad Stadim.

