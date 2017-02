Mourinho: "El fichaje de Pogba no fue caro"

El francés Paul Pogba se convirtió en el “culebrón” del mercado de fichajes de verano. Tras firmar varias temporadas como uno de los mejores de la Juventus de Turín, el galo pasó a formar parte del Manchester United por la nada despreciable cantidad de 105 millones de euros, convirtiéndose así en el traspaso más caro de las historia del fútbol.

Sin embargo, para el técnico portugués de los Red Devils, José Mourinho, el fichaje de Pogba no será considerado, “dentro de unos años“, como una operación costosa.

“Estoy casi seguro que el próximo verano, jugadores con la mitad de sus cualidades, van costar lo mismo“, añadió Mourinho, estimando que el próximo mercado de traspasos deparará “algunas sorpresas“.

Mourinho, además, se mostró muy contento con el rendimiento de Paul Pogba, pese a que solo ha marcado siete goles esta temporada.

"I've probably hit the bar more in eight months here than in four years at Juventus!"

