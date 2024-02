VIDEO. La Juventus presenta su nuevo escudo y sus aficionados lo destrozan en redes

[gallery link="file" ids="735477,735480,735483,735484,735490"]

Andrea Agnelli:il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere #2beJuventus pic.twitter.com/e3h8zUxGJs — JuventusFC (@juventusfc) January 16, 2017

Petición para cambiar el "logo" https://t.co/veLFn0DyoZ — Juventus (@JuventusBadge) January 17, 2017

En una gala celebrada el lunes en el Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, en Milán, la Juventus presentó de forma oficial su nuevo escudo, mismo que comenzará a utilizarse a partir de julio de este año.

El club de Turín explicó que el cambio obedece a una campaña llamada "Black and White and More", con la cual se busca "crecer en términos de presencia, influencia y negocio".

"Esta transformación se realiza también a través de una nueva identidad visual, fruto de una aproximación audaz y sin compromisos, que quiere superar los esquemas típicos de la tradición futbolística y expresa la valentía de la discontinuidad: un signo icónico y esencial, capaz de ser protagonista en cualquier contexto", escribió le entidad turinesa en su sitio web.

De esta forma, la Juventus deja atrás el famoso escudo que portó desde 2005 y se unió a equipos como el Atlético de Madrid en esta nueva tendencia de cambio de imagen.

Sin embargo, la sorpresa del nuevo escudo no fue bien recibida por todos, especialmente por los aficionados bianconeri, quienes en su mayoría rechazaron el cambio.

"¿Conoces esa frase 'El escudo no se toca se respeta'? Pues eso. El escudo representa a cada aficionado y jugador que sueña con su equipo y lo daría todo por él. A mí este escudo no me representa", escribió un seguidor de la Juventus en Facebook.

"Tristísimo. Ojalá todos los tifosi nos unamos para que regresen el anterior"; "Cambiar todos esos años de historia por una campaña de Marketing. Me parece patético lo que están haciendo con este grandísimo club"; "Horrible. Simplemente una porquería", son otros de los comentarios que se leen en el video presentado por el equipo.

Incluso, ya existe una cuenta en Twitter llamada @JuventusBadge, la cual contiene una petición dirigida al presidente Gianni Agnelli para traer de vuelta el viejo escudo.