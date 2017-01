Mourinho revela qué opina sobre los jugadores que se van a la liga china

En una entrevista para GQ, Jose Mourinho, actual entrenador del Manchester United, confesó que rechazó “una gran oferta” para incorporarse a la liga china, aunque no dio detalles del ofrecimiento.

Asimismo, el técnico portugués compartió su opinión sobre el gran número de jugadores que están dejando las ligas más importantes del mundo para llevar su talento al gigante asiático.

“Yo ya he rechazado una gran oferta de China, por lo que no seré yo el que critique a alguien que fiche allí (…) Es su elección, su vida. Solo ellos (los jugadores) pueden decidir qué es mejor para su futuro. Sé que otros entrenadores de la Premier League han criticado esta situación, pero no será mi caso“.