Manchester United tendrá que pagar 10 millones de euros por un gol de este jugador

El Manchester United está obligado a pagar la abultada cantidad de 10 millones de euros si el francés Anthony Martial anota un nuevo gol.

Esto, debido a las cláusulas del traspaso del ex delantero del AS Mónaco, las cuales estipulan que los “Diablos Rojos” deben pagar la millonaria cifra si el atacante suma 25 tantos con esa camiseta.

En 2016, Football Leaks reveló el monto de la operación que llevó al prometedor delantero de 21 años a Inglaterra: 50 millones de euros fijos, más otros 3 bonus.

Y tras el gol que anotó el pasado fin de semana contra el Watford (2-0), a Martial solo le falta uno para alcanzar los 25 tantos, mismo que podría llegar el próximo jueves, en la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Saint Etienne.

Además, Football Leaks explica los otros dos bonus que recibiría el club del Principado gracias a su joya: otros 10 millones cuando Martial juegue al menos 45 minutos en 25 partidos con la selección francesa hasta la finalización de su contrato, en 2019 (de momento suma 15 internacionalidades), y 10 millones más si llega a ser finalista en la carrera por el Balón de Oro.

Thanks for your amazing support today 👏 Come on @ManUtd ! #MUFC #MUNWAT pic.twitter.com/gG3kkdxvpG

— Anthony Martial (@AnthonyMartial) February 11, 2017