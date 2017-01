Carlos Tévez inicia entrenamiento con Shanghai Shenhua

El artillero argentino Carlos Tévez dijo el sábado que se está adaptando al Shanghai Shenhua de la Superliga china de fútbol al iniciar los entrenamientos de cara al campeonato que comienza en marzo.

El mes pasado, Tevez se sumó a la procesión de estrellas del fútbol que se mudan a China. Según trascendidos, Shenhua pagó 11 millones de dólares por su transferencia al Boca Juniors de la liga argentina.

Shenhua is having a press conference for Tevez appearance in Kangqiao. New Jersey for the season will also be announced. pic.twitter.com/Hr1wbn0Q4b

— Shanghai Shenhua FC (@shanghaishenhua) January 21, 2017