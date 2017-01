Moisés Hernández se desvincula del FC Dallas y este fue su mensaje de despedida

El guatemalteco Moisés Hernández fue dado de baja este martes del FC Dallas, también exequipo de Carlos “el Pescadito” Ruiz, pero no quiso marcharse sin antes despedirse de sus seguidores, a quienes dedicó unas líneas en su cuenta de Twitter.

“Quiero aprovechar este momento para agradecer al FC Dallas por ayudarme a lograr mi sueño y dejarme ser parte de esta organización durante 10 años. A los fans, gracias por siempre mostrarme apoyo, ha sido un honor jugar delante de ustedes y representar a Dallas! A mis compañeros de equipo, gracias por todos los recuerdos y por ayudarme a crecer como jugador, pero lo más importante, gracias por ser mis hermanos. FC Dallas siempre estará en mi corazón, ahora veré el próximo capítulo de mi vida y mi carrera”, escribió Hernández.

One of the members of our very first 2008 Academy class, we thank @MoHernandez92 for all his years with the club.

Always #DTID. pic.twitter.com/y5vuA9yAVg

