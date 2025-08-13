VIDEO: Adolescente salva a su primo de morir atragantado aplicando maniobra Heimlich

Lee también: Les roban a periodistas mientras hacían un reportaje sobre los robos en Londres
En Fortaleza, Brasil, lo que parecía una tarde tranquila estuvo a punto de convertirse en tragedia. Igor Vasconcelos, de 13 años, no podía respirar tras atragantarse con cereales, y solo la reacción inmediata de su primo Silas, de 14, evitó un desenlace fatal.
Un instante de pánico
Todo pasó en segundos. Entre risas, Igor comenzó a ahogarse y su tía intentó ayudar golpeándole la espalda, pero nada funcionaba. Silas, que al principio creyó que era una broma, comprendió la gravedad de la escena.
El movimiento que le salvó la vida
Recordando videos que había visto en Internet, abrazó a su primo por la espalda y aplicó la maniobra Heimlich. Con compresiones firmes, logró que expulsara el líquido que bloqueaba sus vías respiratorias.
Igor fue llevado a un hospital y se recuperó. La familia difundió el video del rescate para que más personas aprendan esta técnica de primeros auxilios. Hoy, la grabación es viral y ha inspirado a muchos a capacitarse para salvar vidas.