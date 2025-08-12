VIDEO. Les roban a periodistas mientras hacían un reportaje sobre los robos en Londres

En una ironía que parece sacada de un guion cinematográfico, un equipo del canal saudita Al Ekhbariya fue robado este sábado en Oxford Street, una de las zonas más vigiladas de Londres, mientras grababan un reportaje sobre el aumento de la delincuencia en la capital británica.

El periodista Mohamed Alrawi relató el insólito suceso: “Mientras reportábamos sobre el incremento de robos en esta calle –que presume de tener más cámaras de seguridad que cualquier otro lugar de Londres–, nos robaron nuestra propia cámara. La misma que había estado grabando imágenes de otros delitos”.

Las imágenes difundidas por el medio muestran a un hombre con gorra de béisbol y pantalones cortos llevándose el equipo, que estaba apoyado en el suelo junto a un micrófono y un cartel publicitario. El ladrón huyó tranquilamente a pie, sin que los transeúntes parecieran percatarse del delito.

El robo ocurrió alrededor de las 18:00 horas del 9 de agosto, y se cree que fue captado por las cámaras de un local cercano. El incidente refleja un problema mayor: según datos de The National, en 2023 se registraron 73,000 robos de teléfonos en Londres, mientras que los delitos con arma blanca casi se han duplicado en la última década.

Este año, ya se han reportado más de 35,000 robos, con una tasa de resolución alarmantemente baja: solo uno de cada 20 casos termina con condenas.