¡Por segunda ocasión! “Shrek 5” retrasa su fecha de estreno

Tras revelarse el tráiler oficial de la quinta parte de la franquicia de‘Shrek 5′, conquistó a diversos fanáticos, una de las obras más esperadas en los últimos años, pues las aventuras en el reino de ‘Muy, muy lejano’ seguirán dando de que hablar con los icónicos personajes quienes aguardan otra intrigante misión, pero esta vez hasta 2027.

La llegada de la próxima película fue delatada por Eddie Murphy, quien informó que le daría voz al ‘burro’ nuevamente. Después DreamWorks confirmó la noticia en un breve teaser que nos ha permitido ver cómo lucirán los protagonistas.

Según Infobae, esta nueva aventura comenzará a grabarse en septiembre de este año, por lo que atrasará la producción.

¿Cuándo se estrena ‘Shrek 5′?

La quinta parte de la franquicia se tenía planeado llegar a cines en la navidad de 2026 pero ahora será el 30 de junio del 2027. La película nos espera muchas sorpresas, entre ellas la participación de Zendaya Colleman, quien dará voz a la hija de Fiona y Shrek. Eddie Murphy como el ‘burro’, Mike Myers dará vida al ogro y Cameron Díaz como Fiona.

