Esme La Chapina muestra varias maletas de equipaje y todo apunta a una mudanza, ¿a dónde se va?

La influencer guatemalteca y modelo de OnlyFans Esmeralda Sanabria, conocida en redes sociales como “Esme la Chapina”, recientemente compartió unas historias en sus redes sociales en donde muestra varias maletas de equipaje y todo apunta a que se trata de una mudanza.

Aunque no ha dado detalles al respecto, la influencer acompañó dos vídeos con un mensaje contundente e inspirador sobre las diferentes etapas de su vida y cómo ha sabido superar a pesar de las dificultades.

“Que los cambios no te den miedo, son parte del crecimiento de todo ser humano, que los cambios nunca cambien el buen ser humano que eres, aunque los demás no lo agradezcan. Espera la bendición del cielo y no de la tierra, cuando haces las cosas bien siempre te va a ir bien, gracias papá Dios de tu mano me aferro”, dice en sus redes sociales.

Historias de sus redes sociales:

Creadora de contenido. Esme La Chapina tiene un canal de OnlyFans con cientos de suscriptores. Foto: Captura de pantalla.

¿Esme La Chapina se va de Guatemala? La creadora de contenido no ha brindado mas detalles al respecto. Foto: Captura de pantalla.