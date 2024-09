VIDEO. Esme La Chapina anuncia que se va de Guatemala indefinidamente

La influencer guatemalteca y modelo de OnlyFans Esmeralda Sanabria, conocida en redes sociales como “Esme la Chapina”, anunció por medio de sus redes sociales que se va de Guatemala. En un video con música nostálgica informó a sus seguidores sobre su decisión, con los pocos detalles no se sabe cuánto tiempo estará fuera del país o es definitivamente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, enfatizó que en al menos cuatro días se conocerá sobre el destino que ella deseaba conocer desde pequeña.

“Ustedes son parte de mi vida, de mi entorno y de mi carrera, he creado contenido para todas las plataformas y redes sociales. Estoy triste y feliz porque voy a extrañar a mi linda Guatemala. Me voy a uno de los países que tanto anhelaba conocer desde niña y me voy con mi hijo”, compartió.

“Que bonito porque estoy cumpliendo uno de mis sueños al lado de mi vida que es el Colocho Chapín quien es por él que lucho día tras día. En unos cuatro días ustedes sabrán a qué país nos vamos, espero que nos deseen las mejores de las vibras a nosotros y a las personas que también van”, resaltó.

Lee también: VIDEO. Esme La Chapina se pronuncia por la desaparición de Farruko Pop.

Finalmente, la influencer dijo que extrañará los frijoles y las tortillas, y a pesar que su decisión le genera tristeza ya no se puede retractar. “Ya hay vuelo y mi hijo está muy emocionado”, concluyó.