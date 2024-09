“Muchas horas de camino”, Esme La Chapina documenta su salida de Guatemala y sigue sin revelar su destino

El pasado 27 de septiembre, la influencer guatemalteca y modelo de OnlyFans Esmeralda Sanabria, conocida en redes sociales como “Esme la Chapina”, anunció en sus cuentas que se va de Guatemala. Tal y como describe, hoy emprendería su viaje junto a su hijo y ambos permanecerán fuera del país de forma indefinida.

Aunque hasta al momento, no ha revelado cuál será el destino en donde iniciara su nueva vida, desde muy temprano la influencer documentó en su cuenta de Instagram a su hijo “El Colocho Chapín”, sentado en el asiento del avión.

Así mismo, publicó un video en el pasillo de abordaje. Aunque la influencer ha permanecido en misterio, los internautas especulan que su destino podría ser España, pues en su equipaje predomina la bandera de ese país.

“Ustedes son parte de mi vida, de mi entorno y de mi carrera, he creado contenido para todas las plataformas y redes sociales. Estoy triste y feliz porque voy a extrañar a mi linda Guatemala. Me voy a uno de los países que tanto anhelaba conocer desde niña y me voy con mi hijo”, compartió en un video cuando anuncio su decisión.

Finalmente, la influencer dijo que extrañará los frijoles y las tortillas, y a pesar que su decisión le genera tristeza ya no se puede retractar. “Ya hay vuelo y mi hijo está muy emocionado”, concluyó.