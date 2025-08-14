Ángel, la víctima colateral de una discusión en el tráfico de zona 14

El tatuador Ángel Emilio Ortiz Arrecis, de 27 años, falleció este martes en la 2a calle y 8a avenida de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, víctima de una bala durante una riña en la vía pública en la que él no estaba involucrado.

De acuerdo con un video difundido por Integral 14, Ortiz Arrecis circulaba en su motocicleta cuando, de manera accidental, quedó en medio de una discusión entre otro motorista y el conductor de un vehículo particular.

El altercado escaló a disparos y uno de ellos lo alcanzó, provocándole la muerte en el lugar.

La víctima era un reconocido tatuador.

Ortiz acababa de dejar a su novia en su trabajo minutos antes del ataque, y fue ella quien lo reconoció entre las diligencias de las autoridades.

El presunto responsable fue identificado como Carlos Rolando Rodas Aldana, de 49 años, técnico en sistemas y residente en la colonia Santa Ana, zona 5.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Publinews que el conductor fue capturado por agentes de Lobos GRIL en el interior del edificio Europlaza, donde se localizó también el vehículo involucrado —un Toyota Corolla blanco, placas P 878-GYR— y el arma de fuego usada.