Hombre asesinado en zona 14 acababa de dejar a su novia en el trabajo

El hecho se registró la mañana de este martes 12 de agosto. (Foto: CBM)

Un ataque armado registrado la mañana de este martes en la 2a calle y 8a avenida de la zona 14 de la Ciudad de Guatemala dejó como víctima a Ángel Emilio Ortíz Arrecis, de 27 años.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho se habría originado tras una discusión en el tráfico, que terminó cuando un hombre armado que conducía un carro blanco disparó contra la víctima.

Ortíz Arrecis acababa de dejar a su novia en su lugar de trabajo momentos antes del ataque.

Fue precisamente ella quien lo reconoció en el lugar de los hechos, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, mientras la PNC revisa cámaras de seguridad cercanas para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias exactas del crimen.