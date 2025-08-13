Reconocido tatuador es la víctima del ataque armado tras discusión vehicular en zona 14

La comunidad del arte del tatuaje mostró su solidaridad y tristeza tras darse a conocer que Ángel Emilio Ortíz Arrecis, era un reconocido tatuador.

Ortíz Arrecis, de 27 años, fue víctima del ataque armado que se originó, este martes 12 de agosto por la mañana, tras una discusión vehicular en zona 14.

Por su parte, el estudio para el que laboraba publicó una esquela en la que se lee el mensaje:

“Hoy nuestro equipo y la comunidad del tatuaje está de luto. Nos despedimos de un colega y artista que dejó huella con su talento y pasión. Que su arte y su luz sigan inspirando, y que su memoria permanezca viva en cada trazo que dejó”.

El estudio también se solidarizó con su familia, novia, amigos y colegas por el momento difícil que están pasando. Finalizando el mensaje con la frase: “Descansa en paz, Ángel”.

