Nostradamus viviente y Baba Vanga hicieron la misma escalofriante profecía para 2025

La vidente búlgara Baba Vanga, fallecida en 1996, y el autodenominado Nostradamus viviente, Athos Salomé, coinciden en una predicción que ha despertado curiosidad y temor: el contacto entre humanos y vida extraterrestre en 2025.

Según Vanga, este histórico encuentro tendría lugar durante un“gran evento deportivo”. Aunque ya se han celebrado competencias de alto perfil como Wimbledon, el Super Bowl y los playoffs de la NBA, el año aún no ha terminado y restan numerosas citas deportivas internacionales que alimentan la especulación.

La visión del Nostradamus viviente

Athos Salomé, psíquico brasileño de 38 años, sostiene que los avances en tecnología espacial y la creciente exploración del universo acercan a la humanidad a este momento decisivo. En una entrevista con el Daily Mail, afirmó que instrumentos como el Telescopio James Webb podrían proporcionar pruebas definitivas de vida extraterrestre, mientras que gobiernos como el de Estados Unidos podrían desclasificar documentos sobre OVNIs.

Voces de advertencia

Expertos como Tony Milligan, investigador en filosofía de la ética en el King’s College de Londres, advierten que el exceso de expectativa sobre OVNIs puede entorpecer el debate científico serio sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra.

“La creencia en visitas extraterrestres ya no es solo una especulación divertida; puede tener consecuencias reales y dañinas”, escribió en The Conversation.

Predicciones pasadas y otras advertencias para 2025

Baba Vanga es recordada por supuestas visiones como la muerte de la princesa Diana, los atentados del 11-S y otros eventos globales, aunque muchas de sus premoniciones no tienen registro oficial.

Por su parte, Salomé afirma haber anticipado la compra de Twitter por Elon Musk, la pandemia de COVID-19 y la muerte de la reina Isabel II. Además del contacto extraterrestre, advierte sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial y una aceleración sin precedentes de la inteligencia artificial, con sistemas capaces de diseñar edificios, diagnosticar enfermedades y planificar campañas en segundos.

¿Profecía o coincidencia?

Aunque las coincidencias entre las predicciones de Vanga y Salomé generan interés, no existe evidencia científica que confirme un inminente encuentro con visitantes alienígenas. Lo que sí parece seguro es que 2025 será un año marcado por debates sobre el rumbo de la humanidad y el papel de la tecnología en nuestro futuro.