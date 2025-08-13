Buscan a las nuevas chicas del programa “A Toda Onda” y así puedes participar

Buscan a las nuevas chicas del programa "A Toda Onda". (Foto: Con Buena Onda)

El productor del nuevo programa “A toda Onda”, Jimmy Tosso, confirmó que este viernes 15 de agosto se realizará un casting para buscar a modelos y bailarinas que quieran formar parte del show.

El casting se estará realizando en el comercial MetroNorte, zona 17, de 10:00 a 13:00 horas.

El requisito es que las mujeres que participen sean mayores de edad y tengan habilidades de baile.

Aunque aún no hay fecha oficial del lanzamiento del nuevo programa de entretenimiento, se sabe que será en este 2025.

Este nuevo programa resurge luego de 20 años de la recordada “Con Buena Onda”.