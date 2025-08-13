José Julián, el estudiante de Derecho de la Usac que murió tras desplomarse en sus clases

El estudiante de Derecho de la Usac habría fallecido por un paro cardíaco. (Foto: redes sociales/VisorGT)

Como José Julián Carrillo López fue identificado estudiante de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) con sede en Jutiapa que falleció el lunes 11 de agosto.

De acuerdo con la versión preliminar de los hechos, el estudiante de 19 años asistió a sus clases como lo hacía normalmente. Sin embargo, sufrió quebrantos de salud y se desplomó frente a sus compañeros y docentes.

José Julián fue auxiliado por catedráticos y sus compañeros. Lo trasladaron a un centro asistencial. Pero tras su ingreso falleció.

Foto: redes sociales

Posiblemente, el joven murió a causa de un paro cardíaco, detallaron los paramédicos. Pero serán las autoridades correspondientes quienes establezcan las causas oficiales del deceso.

La noticia generó tristeza entre sus compañeros, amigos y docentes.

Además, los vecinos de Pasaco, Jutiapa, de donde el estudiante de Derecho era originario, también lamentaron el fallecimiento.

Foto: redes sociales