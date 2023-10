VIDEO. Con clavos en las sillas intentan agredir a universitarios

En lo que aparentemente se trataría de una reacción tras sufrir bullying por parte de sus compañeros, un joven habría puesto clavos en las sillas de sus compañeros.

En lo que aparentemente se trataría de una reacción tras sufrir bullying por parte de sus compañeros, un joven habría puesto clavos en las sillas de otros alumnos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México.

Mediante un video compartido en su cuenta de Facebook, un estudiante denunció que uno de sus compañeros, en respuesta por recibir supuestamente burlas de otros alumnos, habría colocado clavos de grandes dimensiones en las sillas con el objetivo de hacerles daño.

“Amigos, vengo llegando al salón y me encuentro con esto: son clavos en los asientos, asiento de Mafer, de Xime y el de Erick. Por poco me siento porque aquí cuando llego me acuesto”, denunció el alumno.