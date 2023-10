VIDEO. Hombre que amenazaba a transeúntes con machete es atropellado

Aproximadamente cuatro personas se aglomeran a su alrededor y comienzan a propinarle una golpiza.

Un impactante incidente, documentado y difundido en redes sociales, muestra a un hombre visiblemente alterado, portando un machete. Mientras camina por la banqueta, el sujeto impacta numerosas veces su arma blanca en el piso. Sin embargo, no esperaba que sus provocaciones fueron cesadas con tal brutalidad.

Después de dar algunos pasos, un vehículo impacta su espalda a una considerable velocidad y lo proyecta a numerosos metros de distancia. Para este momento, el individuo ya no cuenta con su arma y el automotor se ha detenido, pero su castigo está lejos de terminar.

Aproximadamente cuatro personas se aglomeran a su alrededor y comienzan a propinarle una golpiza. El hombre que se encuentra grabando los hechos desde lo que aparenta ser un balcón, se apresura a tomar el mejor ángulo y corre para evitar que un árbol interrumpa la toma.

“Oh shit, oh shit”, repite varias veces el camarógrafo en inglés, mientras le preguntan si pudo captar el momento exacto del impacto, a lo que responde: “Yeah, I got it (sí, lo tengo)”.