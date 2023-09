VIDEO. Asiste a la universidad en bikini y desata enfrentamiento con catedrática

Joven mujer desata intenso debate en redes sociales por usar bikini en el salón de clases.

Mientras algunos estudiantes debaten en redes sociales sobre los estrictos códigos de vestimenta en algunas universidades, el look de una joven para asistir a clases desató gran controversia debido al enfrentamiento que causó con su catedrática. La alumna decidió llevar un bikini con tenis que de inmediato llamó la atención del resto de sus compañeros y su profesora, quien le hizo saber que se trataba de una falta de respeto.

El usuario Emmanuel Rincón en X compartió un fragmento del clip en el que se puede ver a la estudiante usando un bikini azul con un sostén de animal print café y negro. “La generación OnlyFans cree que está bien ir a clases en bikini”, escribió el internauta en la descripción del video en el que se puede ver como, molesta, la catedrática se acerca a la joven para hacerle saber lo que estaba mal en su atuendo.

Aunque la profesora advierte con llamar a la mamá de su estudiante, ella mantiene su actitud desafiante y asegura que no recibirá respuesta alguna. “Alguien tendrá que venir a buscarte porque no puedes estar así en la universidad”, señala una vez más indicando que su atuendo es “inapropiado”. Mientras tanto el resto de los estudiantes piden que continúe la clase asegurando que el look de quien está a su lado no puede incomodarlos.

🇺🇸 | La generación Only Fans cree que está bien ir a clases en Bikini: pic.twitter.com/1zA9F61lyd — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 5, 2023

La actitud tranquila de la profesora ante la actitud de su estudiante fue lo que le ganó el reconocimiento de los internautas, pues en el clip de observa cómo se acerca a la joven con quien intentó mantener una conversación:

“Déjame expresarte algo, no soy tu madre, no vine a la escuela para jugar con los hijos de nadie más. Eso es una falta de respeto (…) No sé qué te permite hacer tu mamá, no sé qué te permite hacer tu padre. No sé quién te permite actuar así, pero en mi salón de clases no lo permito”.

Catedrática de universidad se hace viral en redes sociales

Esta no es la primera vez que la profesora se hace viral en TikTok, pues hace tan solo unos días se difundió otro video en el que se observa a otra de sus estudiantes aventar un zapato directamente al pizarrón donde se encontraba escribiendo en plena clase.

A esa maestra le tocaron los peores alumnos del mundo, tiene mucha mala suerte ella. pic.twitter.com/bDELvRECw2 — Keylin Acosta (@KeylinAcosta) September 5, 2023

El enfrentamiento desató un intenso debate entre internautas que aplaudieron la actitud de la profesora y aquellos que, aseguraron, se trataba de algo improvisado por lo que el que toma la cámara sabe lo que sucederá.

“A esa maestra le tocaron los peores alumnos del mundo, tiene mucha mala suerte”, “Para mí ya es un reality”, “¿Qué le sucede a esa profesora? Es la segunda ocasión que veo un video de ella”, “Esas no son formas de ir a tomar clases”, “Ella puede ir así”, “¿Fake?”, “No es la misma profesora a quien le lanzaron un zapato” y “Es actuado, compa”, fueron algunos de los comentarios.

