FOTOS. Ella es la modelo de OnlyFans más famosa del mundo

Bryce Adams es la mujer con más suscriptores en la famosa plataforma para adultos y rompe las con su espectacular cuerpazo, candentes fotos y su vida fitness.

OnlyFans es la plataforma de suscripción más popular, con miles de creadores de contenido donde los internautas buscan material íntimo de modelos y actrices que decidieron incursionar en la producción para adultos después de la pandemia.

A nivel mundial existe una usuaria que se ha colocado como la más famosa debido a su popularidad y la millonaria cantidad de dinero que genera gracias a la plataforma, ella se llama Bryce Adams.

Al igual que otras mujeres, ella descubrió que las ganancias por las fotos y videos era muy buena, e incluso decidió dejar sus empleo y solo dedicarse a crear contenido sensual.

Want to come tan with me? pic.twitter.com/GSOkWmPzAt

— Bryce Adams 💋 (@FitBryceAdams) June 14, 2023