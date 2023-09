Avión tuvo que regresar por “riesgo biológico” a causa de diarrea

Imágenes perturbadoras: revelan video de avión que tuvo que regresar por “riesgo biológico” a causa de diarrea.

“Es una cuestión de riesgo biológico”, dijo un piloto de un avión 94 de la aerolínea Delta, que durante un viaje con dirección a Barcelona, España, tuvo que regresar al aeropuerto de Atlanta, Estados Unidos, por un padecimiento que sufría un pasajero.

A través de redes sociales se compartió un video del interior de la aeronave tras el desalojo de los pasajeros; en las imágenes se observa diversas telas cubriendo una serie de manchas de color café esparcidas por uno de los pasillos.

Una situación que incluso habría sido confirmada por el piloto a la torre de control de tráfico aéreo, después de llevar poco más de una hora de vuelo.

A Delta Airlines Airbus A350-941aircraft (N570DZ) had to return back to Atlanta (ATL) on Friday -01 September night because of diarrhea throughout the cabin from a passenger.

Flight : https://t.co/yAXx8wkY6m

Audio : https://t.co/hrZv12XjS8#flight pic.twitter.com/415LknIa9u

— FL360aero (@fl360aero) September 4, 2023