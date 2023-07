Video: rayo impacta avión con pasajeros durante tormenta

El video muestra claramente el cielo oscuro y nublado, característico de una tormenta eléctrica, mientras el avión desciende para aterrizar.

Una cámara de video captó el momento exacto en el cual un rayo golpeó la parte trasera de un avión con pasajeros, que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Arkansas, en Estados Unidos. La grabación se hizo viral debido al peligro del suceso natural, creando diversas reacciones en internet.

En la descripción del video explica que el impacto del rayo hacia el avión no es un problema principal, debido a que este actúa como un protector para los pasajeros. Sin embargo, el peligro sería para el agente de rampa si tuvieran sus cascos conectados al avión, cuando este está en tierra. Ya que están expuestos a ser electrocutados.

El impacto de un rayo sobre un avión no supone un problema importante a priori, dado que el avión actúa como una Jaula de Faraday. En este caso, el peligro sería para el agente de rampa si tuviera sus cascos conectados al avión cuando este está en tierra. Por suerte ya había… pic.twitter.com/G1HUkXhWtW

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) July 5, 2023