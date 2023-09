La reacción de Messi al ver la camisola de Cristiano Ronaldo en el estadio

“Ronaldo is better": el acto desafiante no pasó desapercibido y se convirtió en viral en las redes sociales.

En el mundo del futbol, las rivalidades entre jugadores y equipos son comunes y a veces encienden pasiones que van más allá del terreno de juego. Un ejemplo reciente de esto ocurrió en el estadio de Los Ángeles FC, donde un hincha decidió llevar la camisola de Cristiano Ronaldo y mostrarla en la cara del mismísimo Leo Messi. El acto desafiante no pasó desapercibido y se convirtió en un fenómeno viral que ha generado un debate apasionado en las redes sociales.

El evento tuvo lugar durante un partido de Los Ángeles FC, donde Messi se encuentra jugando en la actualidad. Mientras el argentino se preparaba para un tiro de esquina, un hincha enfervorizado se acercó a la valla con la camiseta del astro portugués Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico del futbol.

El hincha, evidentemente decidido a dejar su huella en este encuentro, levantó su camiseta de Ronaldo y la mostró de manera desafiante al astro argentino. Las cámaras de televisión capturaron el momento, y en cuestión de minutos, las imágenes se compartieron incontables veces en las redes sociales.

La reacción de Messi ante este gesto inesperado fue digna de destacar. Se le pudo notar el enojo, pero optó por no responder de manera negativa. Este comportamiento de Messi también generó una ola de comentarios entre sus seguidores y los de CR7.

Un cartel provocador para Messi

Pero no es la primera vez que ocurre esto en los partidos de Messi. La ocasión anterior fue en el empate sin goles ante Nashville por la jornada 29 de la MLS y, al margen de que la noticia fue que no pudo convertir por primera vez desde que llegó, otro hecho se robó todas las cámaras.

El youtuber estadounidense Lofe apareció en el predio del Inter Miami con una camiseta que claramente desentonaba con el característico color rosa de Las Garzas. Portaba la ‘7’ de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal. Y como si eso fuera poco, llevaba en sus manos un cartel bastante provocador.

“Ronaldo es mejor”, decía la frase del cartel que lucía con una sonrisa. Esto sin dudas movilizó a algunos fanáticos del equipo conducido por Gerardo Martino, aunque, a diferencia de lo que podría haber ocurrido en cualquier otra parte del mundo, se lo tomaron con calma.

