VIDEO. Joven se arroja al mar en viaje de graduación y desaparece

Un joven que se encontraba festejando su graduación saltó al mar por hacer una apuesta con sus amigos y desapareció.

Un joven que se encontraba festejando su graduación de secundaria, en las Bahamas, saltó al mar por hacer una apuesta con sus amigos. El hombre desapareció después de saltar de un crucero a aguas oscuras en una área plagada de tiburones. Existen varios videos del acontecimiento, que se hicieron virales debido al alta peligrosidad del hecho.

Chilling last words shouted to Cameron Robbins revealed in haunting video

As Louisiana high-school grad Cameron Robbins vanished beneath shark-infested waters after jumping from a boat in the Bahamas, someone yelled, “Bye, bye!” at the teen, according to haunting video.

(NYP) pic.twitter.com/xEfShCUAR7

— HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@Hak_2861) June 2, 2023