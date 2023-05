Guatemala puso rumbo a Bahamas para el Campeonato de Futbol Playa de Concacaf

La Azul y Blanco buscará clasificar por primera vez al Mundial de Futbol Playa, pero su camino no será fácil en el Campeonato Beach Soccer de Concacaf que se llevará a cabo en Bahamas.

La Selección de Guatemala de Futbol Playa está lista para hacer historia en el Campeonato Beach Soccer de Concacaf 2023, que se llevará a cabo en las playas de Bahamas. Los jugadores se dieron cita en el Aeropuerto Internacional La Aurora este sábado para tomar el vuelo que los llevará a su destino. El equipo ha trabajado duro en los últimos meses para prepararse para este importante evento deportivo y ahora están listos para enfrentar a los mejores equipos de la región.

El Campeonato Beach Soccer de Concacaf es una oportunidad para que Guatemala demuestre su talento en el fútbol playa y busque obtener uno de los dos boletos para el Mundial de Fútbol Playa de la FIFA. Los jugadores están motivados y comprometidos a dejarlo todo en la cancha para alcanzar este objetivo.

En 2021, Guatemala se quedó a la orilla de clasificar a su primer Mundial de Fútbol Playa, la Azul y Blanco se quedó con el tercer lugar del Campeonato Beach Soccer de Concacaf, pero solo las dos selecciones finalistas clasifican al Mundial.

Para esta ocasión, Guatemala buscará hacer historia y obtener un boleto a la cita mundialista, cuentan con una plantilla equilibrada entre juventud y experiencia con el que buscarán dar la sorpresa en Bahamas.

El Campeonato Beach Soccer de Concacaf 2023 se llevará a cabo del 8 al 14 de mayo en Nassau, Bahamas y contará con la participación de los siguientes países: Bahamas, Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, México, Panamá, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, y los Estados Unidos.

Después de la fase de grupos, el primer y segundo lugar de cada grupo, más los dos mejores terceros (ocho equipos en total) avanzarán a los cuartos de final, seguidos de las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final.

Los dos finalistas se clasificarán para la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2023.

The countdown to the 2023 Concacaf Beach Soccer Championship starts now! 4️⃣ days to go 🏝️#CBSC pic.twitter.com/8oyVH5Cv4z

— Concacaf (@Concacaf) May 4, 2023