FUERTE VIDEO. Turista salta del bungee y se rompe la cuerda

Cuerda de bungee se rompe y causa terror en parque de atracciones.

Un turista sobrevivió de milagro tras lanzarse de un bungee y romperse la cuerda con la que saltó desde un podio de 10 pisos de altura en la ciudad de Pattaya, en Tailandia. “Aterricé sobre mi lado izquierdo, así que las heridas fueron más graves”, declaró el viajero a CNN, quien pidió ser llamado Mike, para evitar el acoso en redes sociales.

La caída de Mike, el turista de 39 años, fue presenciada por un grupo de amigos, quienes estaban con él en el Parque Safari y de Aventura Changthai Thappraya.“Estaba muy alto, así que cerré los ojos, pero pensaba volver a abrirlos cuando rebotara. Me di cuenta de que la cuerda se había roto cuando abrí los ojos y estaba rodeado de agua”, declaró.

Al caer al agua, el hombre consiguió salir de la superficie y nadar, a pesar de que tenía los pies atados por la mitad inferior de la cuerda elástica rota del bungee.

El turista reveló que el Parque Safari y de Aventura Changthai Thappraya le regresó el dinero que había pagado antes de subir al bungee, así como el costo de las radiografías y ecografías que tuvo que realizarse.

