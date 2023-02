Los mejores y más divertidos memes para enviar este 14 de febrero

El humor en las redes sociales estalló en el día en el que las parejas celebran el Día de San Valentín.

Como cada 14 de febrero, llegó el Día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, del Amor y la Amistad, y en Guatemala como el Día del Cariño, una fecha en la que las personas celebran el amor en pareja. Pero, además de los planes a solas y los regalos, proliferaron también los memes en las redes sociales. Así surgieron decenas de divertidas publicaciones por parte de los solteros, que buscan el costado humorístico de no formar parte de los festejos, pero también de los enamorados, que intentan descontracturar el tradicional festejo.

Me mandan una carta el dia de San Valentin: *¿Quieres pasar 14 de febrero conmigo y ver documentales de asesinos en serie y crimen real?* ///// Yo automaticamente: #humor #14defeb #SanValentin #memes #miercolesdemorbo #truecrime pic.twitter.com/CFw6K5H7nb

Muchos usuarios optaron por parodiar cenas románticas con sus mascotas, mientras que otros decidieron blanquear su malestar por la llegada del acontecimiento y bromear con la soledad. Los enamorados, por su parte, se rieron de la “mala suerte” que tuvieron algunos de ellos en este día, como el video de un hombre que, al entrar a un local cargando regalos, un globo le quedó del otro lado de la puerta y, al intentar recuperarlo, sus flores y chocolates se le cayeron al piso.

Se acerca San Valentín, un día en el que este hombre no tuvo mucha suerte pic.twitter.com/8iM4mWtCAw

Una cuenta recordó que este día regresa la UEFA Champions League. El encuentro más llamativo de la jornada es entre el PSG y el Bayern Munich. La cita perfecta para muchos fanáticos del futbol.

Nadie me ha dicho feliz día de San Valentin 💔 pic.twitter.com/btLN5H6Yqy

Después de ver los precios de las 💐 por el día de San Valentín…

I can't buy myself flowers

😶😵‍💫😬🤣

Lo siento Miley, te he fallado pic.twitter.com/zf4139oIvm

— Esues 🤭 (@MaIsaARM) February 14, 2023