Hombre muerde y arranca nariz a otro durante una disputa por un juego

Una discusión entre dos hombres por un juego de golf llevó a un jugador de ese deporte a morder la nariz del otro en el estacionamiento de un casino, dijo la policía. Mark Wells, de 51 años, de Biloxi inicialmente huyó de la escena en un Tesla antes de entregarse, dice el reporte policial de Bay St. Louis, Toby Schwartz, en un comunicado de prensa.

No se encontró la nariz ya que la víctima fue llevada inmediatamente a un hospital tras el incidente, informó WXXV-TV. Los oficiales que respondieron a una denuncia de asalto en el Hollywood Casino llegaron y encontraron a una víctima con una lesión facial desfigurante, según el comunicado.

Se les dijo a los oficiales que Wells y la víctima habían estado discutiendo durante todo el día sobre un juego de golf que disputaron en el campo del resort. El sujeto fue acusado de caos grave y registrado en la cárcel del condado de Hancock, donde él mismo pagó el 10 % requerido de una fianza de US $50 mil y salió en una hora, informó WXXV.

