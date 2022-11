Una mujer que decidió dejar crecer su barba revoluciona las redes sociales con su historia de amor propio.

Una mujer que decidió dejar crecer su barba revoluciona las redes sociales con su historia de amor propio. Fue a los 13 años que Dakota Cooke se percató de que tenía un crecimiento anormal de vello en su rostro ante altos niveles de testosterona.

Debido a aquello, la adolescente recibía críticas y burlas, lo que lastimó su autoestima y salud mental. En este contexto, llegó a someterse a un tratamiento de depilación durante años. Incluso, llegó a afeitarse dos veces al día.

Sin embargo, la joven, que ahora tiene 30 años, comentó que aquello le conllevó un desgaste físico y emocional, pero que finalmente decidió aceptarse tal cual era. Por ello, se dejó crecer el vello facial.

Según confesó Dakota, “el catalizador en el que comenzó mi viaje para amarme a mí misma y a mi barba. Me siento más sexy que nunca después de deshacerme de la navaja y aceptar mi barba”.

Por su aspecto físico, Cooke fue tomada en cuenta como modelo para desfilar en la semana de la en Nueva York:

“Recuerdo de la vez que caminé en la semana de la moda de Nueva York. Crecí odiando mi cuerpo y pensando que nunca podría ser modelo, ¡y luego fui elegida para modelar este increíble vestido que me hizo sentir tan increíble! Todavía tengo cosas que no siempre me gustan de mí, ¡pero mi cuerpo nunca será una de esas cosas! ¡Este cuerpo ha estado conmigo toda mi vida, este cuerpo ha hecho algunas cosas increíbles, este cuerpo ha sido presentado en películas, medios impresos, desfiles de moda, televisión, y más y este cuerpo estará conmigo toda mi vida! Nuestras vidas son demasiado cortas para sentarse a pensar “si tan solo me viera así, si tan solo me viese así, entonces podría hacerlo…”, declaró.