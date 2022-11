Hombre mató a su exnovia y a su familia, luego se quitó la vida

Las investigaciones iniciales señalaron que un sospechoso identificado como Andre Sales, de 28 años, ingresó a la casa y mató a cuatro personas, incluida a su exnovia.

Un hombre ingresó a la casa de su exnovia y la mató, así como a varios integrantes de su familia, para luego quitarse la vida en Maryland, Estados Unidos (EE.UU.), hecho ocurrido el viernes, 4 de noviembre 2022, de acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Charles en un comunicado emitido el sábado.

Las autoridades precisaron que cinco personas fueron halladas muertas en una casa al sur de Maryland a 35 millas al sur de Washington D.C. alrededor de las 16:00 horas del viernes.

Al llegar la policía a la escena, encontraron al propietario en la puerta de entrada, quien señaló que regresó a casa del trabajo y halló a las cinco personas sin vida, informó CNN.

Las investigaciones iniciales indicaron que un sospechoso identificado como Andre Sales, de 28 años, ingresó a la casa y mató a cuatro personas, incluida a su exnovia antes de dispararse con un arma que fue recuperada en el lugar.

En principio no se encontraron a dos niños, que no han sido identificados por la oficina del alguacil, pero posteriormente fueron encontrados a salvo en otro lugar.

Five people found #dead inside home in La Plata

The sheriff's office said Andre Sales, 28, entered the home and #killed his ex-girlfriend, 21-year-old Sara Mann; her brother, Kai Mann, 18; their mother, Sommaly Mann, 48; and another man who was inside, Javon Watson, 23. pic.twitter.com/eixTzRZKfL

— Vlemx4u (@vlemx4u) November 6, 2022