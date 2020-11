Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX acudieron al domicilio de Eleazar Gómez en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

Los agentes fueron alertados por los vecinos, quienes reportaron que oyeron los gritos de auxilio de una mujer provenientes de uno de los departamentos.

Fue así como el actor, que actualmente participa en la telenovela “La mexicana y el güero” de Televisa, fue arrestado por presuntamente haber golpeado e intentado estrangular a su novia Tefi Valenzuela.

En la síntesis de los hechos se relata que la pareja salió a cenar a un restaurante de la colonia Nápoles, tras lo cual regresaron a su domicilio donde continuaron bebiendo para seguir con la velada romántica, pero la situación se salió de control y comenzaron a discutir hasta que él perdió los estribos.

Tras escuchar los gritos, vecinos salieron a ayudar a la modelo sudamericana y la alentaron para denunciar al actor ante las autoridades.

Trascendió que él estaría en vías de ser trasladado a un Reclusorio de la Ciudad de México, el abogado de Tefi busca que el caso se maneje bajo el delito de intento de feminicidio, con lo cual el caso escalaría a un estatus de gravedad.

Se informa que ya existen declaraciones de la víctima; sin embargo, la información se ha manejado discretamente.

No es la primera vez que a Eleazar Gómez le han achacado problemas de ira y conducta, pues algunas ex parejas han referido episodios de maltrato físico y verbal.

En 2017 mantuvo una relación con la modelo Vanessa López, quien en ese entonces se armó de valor y en entrevista con el programa Hoy declaró que la relación de 10 meses estuvo llena de “mucha violencia física, y agresiones verbales”.

Incluso la modelo sonorense mencionó que Eleazar trató de ahorcarla, sin embargo no dio más detalles respecto a esa ocasión.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, confesó para el programa matutino.