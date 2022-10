VIDEO: se arma trifulca entre mujeres por zapatos gratis en almacén

En el video se puede observar a, al menos, cinco mujeres que intentan a toda costa arrancarle los zapatos a la ganadora del calzado, pero sin éxito, pese a sus intentos de apoderarse de la caja.

Dicen que “regalados hasta los trancazos” y un grupo de mujeres llevó ese dicho a la realidad al protagonizar una trifulca para obtener un par de zapatos que se obsequiaron en un almacén. El video no tardó en viralizarse y desatar todo tipo de reacciones por parte de los cibernautas.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo el empleado de una zapatería deja, a manera de regalo, varias cajas de calzado que rápidamente son tomadas por las mujeres que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, la emoción por tener un par de los zapatos regalados llevó a las mujeres a enfrentarse en calles de Yucatán, en México. Las imágenes dan cuenta de cómo una mujer coloca el cuerpo sobre una caja de zapatos mientras otras más intentan quitársela.

En el video se puede observar a, al menos, cinco mujeres que intentan a toda costa arrancarle los zapatos a la ganadora del calzado, pero sin éxito, pese a sus intentos de apoderarse de la caja.

Tras liberarse de las mujeres que intentaban quitarle los zapatos que había conseguido, la mujer, visiblemente molesta, recrimina que sus contrincantes actuaran de esa manera y hasta pide que se mantenga el orden.

“No así. Deben de hacer una fila para que la gente nos dé… No se vale, por eso me metí. Caramba, por eso no nos dan”, dice la mujer.