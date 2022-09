VIDEO. Peleadora noquea a su rival y muestra sus senos como celebración

Una peleadora australiana se viralizó al hacer topless para celebrar su victoria y esto le devengó más de US $25 mil de ganancia.

Una peleadora australiana llamada Tai Emery se viralizó hace pocos días luego que las imágenes de su pelea en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) recorrieran el mundo entero y no precisamente por el nocaut que le propinó a su rival, sino porque decidió festejar con el público dejando sus senos al aire.

La adrenalina de haber conquistado su primer combate con un KO casi fulminante se apoderó del cuerpo de Emery quien no dudó para subirse a las cuerdas del octágono y quedarse en topless ante la mirada atónita de todo el público.

Welp, thats one way to celebrate a win. Welcome to BKFC! 🙈👀

“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) September 3, 2022