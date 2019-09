Hackean celular de Galilea Montijo y difunden video donde deja sus senos al aire

Desde ayer circula en redes sociales un video de Galilea Montijo que deja al descubierto parte de su intimidad, y al parecer fue sacado de su celular.

En el clip se puede ver a la conductora de "Hoy" en un camerino mientras está intentando colocarse un vestido negro, entallado, con pedrería. Sin embargo, al momento de subirlo sufrió un percance y que deja al descubierto sus senos.

La guapa conductora afortunadamente se había puesto un parche para cubrirse, por lo que a pesar de que se vio su pecho, el pezón estaba totalmente cubierto.

A post shared by ᶜ ᴴ ᴬ ᴹ ᴼ ᴺ ᴵ ᶜ (@chamonic) on Sep 8, 2019 at 4:00am PDT

View this post on Instagram

Ella explicó en el matutino de Televisa que las imágenes que están circulando ya tienen más de un año y que se dieron a conocer debido a que su teléfono fue hackeado.

"Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (…) dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono, fue un videito rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto (…) y es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir", dijo.