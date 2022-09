Mujer buscó el amor por una app de citas y terminó con un asesino en serie

El asesino en serie contactó a sus víctimas en apps de citas.

Una mujer en Pennsylvania, Estados Unidos (EE.UU.), quedó traumatizada luego de enterarse que había mantenido una relación con el llamado “asesino del carrito de compra” tras conocerlo por una aplicación de citas.

Monica White reveló al Washington Post que en el 2020 recibió un mensaje de Anthony Robinson, de 36 años, quien ya fue acusado por los asesinatos de dos mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en un espacio abandonado en Harrisonburg, Virginia, en 2021. Además fue identificado como sospechoso en otros tres homicidios en ese estado y en Washington DC.

Actualmente, las autoridades en el condado Prince George, en Maryland, buscan establecer si Robinson está vinculado a la muerte de una mujer en febrero del 2018 con la que salió. Sin embargo, al primer contacto con el presunto asesino en serie por internet, White no sospechó nada relacionado con lo anterior.

PRINCE GEORGE'S COUNTY, Md. — Police in Maryland are investigating whether a man known as the Shopping Cart Killer may be tied to the death of a sixth woman in 2018. 35-year-old Anthony Robinson pic.twitter.com/tBwoFb0btK

— Kulprits (@ELKULPRIT) September 14, 2022