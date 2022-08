Casa Blanca critica “drásticas” leyes contra el aborto en Estados Unidos

El presidente Joe Biden reiteró la necesidad de una ley federal para restaurar el derecho al aborto en todo el país.

La Casa Blanca criticó el viernes la entrada en vigor de “drásticas” leyes contra el aborto en Oklahoma, Idaho, Texas y Tennessee, según un comunicado de la portavoz presidencial estadounidense, Karine Jean-Pierre. Refiriéndose de manera general a la ofensiva conservadora contra el derecho al aborto, el presidente Joe Biden declaró, durante una reunión con legisladores: “Creo que los estadounidenses se dan cuenta de que todo esto sobrepasa los límites, que va demasiado lejos”.

Biden reiteró la necesidad de una ley federal para restaurar el derecho al aborto en todo el país, y aseguró que en noviembre, durante las elecciones de medio término, “los estadounidenses se asegurarán de que eso suceda” dando a los demócratas una clara mayoría en el Congreso.

The Biden-Harris Administration remains committed to protecting access to reproductive health care – regardless of gender, race, zip code, or income.

To learn more about your rights and protections, visit: https://t.co/98LbdMU4Id

