El padre que asesinó brutalmente a su hijo de 2 años: “Lo hizo por venganza”

Se dicta sentencia contra otro caso de violencia intrafamiliar. El Tribunal Superior de Edimburgo, Escocia, condenó a cadena perpetua en Lukasz Czapla, de 41 años, por el brutal asesinato de su hijo de 2 años. El mes de noviembre del año 2020, el sentenciado asesinó a su hijo Julius, disparándole en la cabeza con una pistola de aire comprimido. A continuación, lo apuñaló con un objeto afilado y lo asfixió hasta que lo mató.

El tribunal concluyó que Czapla mató al pequeño de 2 años como acto de revancha hacia su expareja. La madre de Julius se había separado un tiempo antes de los hechos; no obstante, la mujer quería que el niño mantuviera un contacto estrecho con su padre, ya que nada la hacía sospechar de lo que podía pasar. Tal como ha declarado en la televisión escocesa, “a pesar de la ruptura (…) nunca impedí que se vieran. Julius lo quería como todos los niños quieren a su padre; confiaba en él completamente”. La madre también ha declarado que “lo asesinó por venganza. Quería hacerme sufrir a costa de la vida de mi querido hijo”.

New images released of 2 yr-old Julius Czapla, murdered by his father. Lukasz Czapla has been convicted at the High Court in Edinburgh @SkyNews https://t.co/svVgmRIWj0 pic.twitter.com/3AyJbijHSJ

La condena inicial por el asesinato del pequeño es de 23 años de prisión. A esta sentencia se suman, además, nueve cargos más, incluyendo conducción temeraria y la posesión de una pistola de aire comprimido, la misma con que puso fin a la vida de su hijo. Por todo esto, la condena final ha sido de cadena perpetua.

El abogado defensor de Lukasz Czapla alega que el ahora condenado sufre de varias enfermedades mentales. En concreto, explica que Czapla convive con una “enfermedad depresiva” que fue decisiva para llevar a cabo el asesinato de su hijo.

A dad who shot, stabbed and smothered his two-year-old son has been convicted of murder at the High Court in Edinburgh. Lukasz Czapla killed Julius to get back at his former partner after finding out she’d started a new relationship. He’s been given a life sentence. @5_News pic.twitter.com/ZdE2s1vtfz

